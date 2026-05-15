Avcılar'da yunus polisinden dronlu denetim: Şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde dün akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş denetimi gerçekleştirildi. Dron destekli denetimler sırasında kayalıkların arasına uyuşturucu gizlediği belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Denizköşkler Sahili'nde dron destekli genel asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 19 araç denetlenirken, ehliyetsiz araç kullanan 1 kişi tespit edildi. Trafik belgeleri eksik olduğu tespit edilen bir motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. GBT sorgulamasının yapıldığı denetimde ekipler sahilde kayalıkların olduğu alanda kamp sandalyeli bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

Yunus polislerinin de destek verdiği denetimler esnasında polis ekipleri şüphelinin kayalıkların arasına attığı 4,71 gram uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, denetimlerin önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı