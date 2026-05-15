Haberler

Avcılar'da yunus polisinden dronlu denetim: Şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Avcılar'da yunus polisinden dronlu denetim: Şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Avcılar'da dron destekli denetimlerde kayalıkların arasına uyuşturucu gizleyen bir şüpheli gözaltına alındı. 19 araç denetlenirken, ehliyetsiz araç kullanan bir kişi tespit edildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde dün akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş denetimi gerçekleştirildi. Dron destekli denetimler sırasında kayalıkların arasına uyuşturucu gizlediği belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Denizköşkler Sahili'nde dron destekli genel asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 19 araç denetlenirken, ehliyetsiz araç kullanan 1 kişi tespit edildi. Trafik belgeleri eksik olduğu tespit edilen bir motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. GBT sorgulamasının yapıldığı denetimde ekipler sahilde kayalıkların olduğu alanda kamp sandalyeli bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

Yunus polislerinin de destek verdiği denetimler esnasında polis ekipleri şüphelinin kayalıkların arasına attığı 4,71 gram uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, denetimlerin önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Soydan yıllar sonra anlattı: Şifresini unuttuğu hesabı servete dönüştü

Ünlü modelin şifresini unuttuğu hesabı yıllar sonra servete dönüştü
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Kırmızı görünce çıldırdı, hakemi dövmeye kalktı! Tepkiler çığ gibi

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha
Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar: 99 puan almış deniliyor, şampiyon olduk mu?

Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar: 99 puan almış deniliyor...
Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Kim olduğunu görenler beğenmeden edemiyor