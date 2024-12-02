Üye Girişi
Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

Avcılar'da Devrilen İğde Ağacı Elektrik ve İnternet Kablosuna Zarar Verdiy

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Avcılar'da 40 yıllık iğde ağacı devrildi, yol trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederek ağacı kaldırırken, devrilme sonucu elektrik ve internet kabloları zarar gördü.

Avcılar'da devrilen iğde ağacı elektrik ve internet kablolarına zarar verdi

İSTANBUL - Avcılar'da yola devrilen kırk yıllık iğde ağacı elektrik ve internet kablolarına zarar verdi.

Olay saat 14.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Sofu Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında bulunan 40 yıllık iğde ağacı henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapandı. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri devrilen ağacı parçalara bölerek olay yerinden kaldırdı. Ekiplerin müdahalesiyle yol trafiğe açılırken devrilen ağaç internet ve elektrik kablolarına zarar verdi.

Avcılar'da Devrilen İğde Ağacı Elektrik ve İnternet Kablosuna Zarar Verdiy
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa
img

Yiğit Bulut'tan çok konuşulacak Suriye paylaşımı
img

Rusya'nın uykularını kaçıracak fotoğraf
img

Yıldız futbolcunun kalemini kırdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ömer Barutçu kimdir, hangi partide görev yaptı? Ömer Barutçu neden öldü? Satılmış Çim kimdir, neden öldü, kim öldürdü? 3 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Yemekteyiz Çağrı kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağrı Özer kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Ünal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ünal Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hande kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hande Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Reyhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reyhan Depedibi kaç yaşında, nereli? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Aralık Ataşehir, Avcılar, Sarıyer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.