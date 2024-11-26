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Avcılar'da cinayete kurban giden berber son yolculuğuna uğurlandı

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İstanbul'da gerçekleşen vahim cinayet olayında hayatını kaybeden berber Mehmet Salih Özsökük, düzenlenen cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. Olayda toplamda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Avcılar'da cinayette hayatını kaybeden berber son yolcuğuna uğurlandı

İSTANBUL - İstanbul 3 ayrı ilçede yaşanan 7 kişinin katledildiği olayda Avcılar'daki berber dükkanında kurşunların hedefi olan berber Mehmet Salih Özsökük, düzenlenen cenaze namazının ardından dualarla son yolcuğuna uğurlandı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü yaşanmış, Bahtiyar Aladağ(33), karısı, çocuğu, kayınvalidesi, annesi, babası, kuzenini ve Mehmet Salih Özsökük'ü öldürmüştü. Yaşanan olayda Aladağ'ın kayınbiraderi ve kız kardeşi ise ağır yaralanmıştı. Kayınbiraderi Gökhan Soylu'ya silahla saldırdığı dükkan da berber Mehmet Salih Özsökük'te kurşunların hedefi olarak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası evli olduğu öğrenilen Özsökük'ün cenaze namazı bugün Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Kemalpaşa Camii'nden kılındı. Cenazede Özsökük'ün yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Özsökük, defnedilmek üzere Hadımköy Mezarlığı'na götürüldü.

Avcılar'da cinayete kurban giden berber son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa
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