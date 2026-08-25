Avcılar'da hırsızlık girişimi: Çalıntı motorla kaçış

Avcılar'da motorunu çalmaya çalışan şahısları kovalayan vatandaş, o anları kaydetti. Geldikleri motosikletle bir süre kaçan şüpheliler yakalanacağını anlayınca E-5'te motoru bırakırken, kaçtıkları motorun da çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Olay, Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde motorunun şüpheli şahıslar tarafından çalınmaya çalışıldığını fark eden vatandaş, yine motosikletle şüphelileri kovalamaya başladı. Şahıslar bir süre motosikletle gittikten sonra E-5 yanyolda hırsızlık için geldikleri motoru bırakıp yaya olarak kaçtı. Olay yerine ihbar üzerinde polis ekipleri geldi. Polisler şüphelilerin kullandığı motoru inceledi. Yapılan sorgulamada hırsızlık şüphelisi şahısların kaçmak için kullandıkları motorun da çalıntı olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı