Avcılar'da Buzdolabı Yangını Paniğe Neden Oldu

Avcılar Firuzköy'de, sabaha karşı bir apartman dairesinde sıcak havaya dayanamayan buzdolabı alev alev yandı. Kısa sürede alevler tüm evi sararken, mahalleli büyük panik yaşadı. Olayda ölen yada yaralanan olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Yangın, Avcılar Firuzköy Mahallesi Hasan Önal Caddesinde sabaha karşı saat 04.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartman dairesinin en üst katında yangın çıktı. Aşırı sıcaklar nedeniyle buzdolabından kaynaklandığı tespit edilen yangın, kısa sürede dairenin tamamını sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, binada bulunan vatandaşlar kendilerini apar topar dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle dairede ciddi maddi hasar oluşurken, şans eseri kimse zarar görmedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL