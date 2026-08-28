Haberler

Avcılar'da Çatı Yangını Komşu Binaya Sıçradı

Avcılar'da Çatı Yangını Komşu Binaya Sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Avcılar’da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın, yandaki binaya da sıçradı.

İstanbul Avcılar'da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın, yandaki binaya da sıçradı. Korkutan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 13.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Anıt sokakta bulunan bir binanın çatısında başladı. Kısa sürede tüm çatıyı saran ve yan binanın çatısını da kaplayan alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Metrelerce yükseğe ulaşan dumanlar mahallede paniğe neden olurken, çevre ilçelerden de görüldü. Kısa sürede olay yerinde gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, binalarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuralar çekildi! Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Kuralar çekildi! İşte iki takımımızın Avrupa'daki rakipleri

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş! Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı

CIA Başkanı'nın sır ziyaretinin perde arkası: Artık vakit geldi
N'Golo Kante yine taraftarı mest etti

N'Golo Kante yine taraftarı mest etti
'Doğan değilim, Hasan'ım' dedi ama kurtulamadı! İzmir'de akılalmaz saldırı

"Doğan değilim, Hasan'ım" dedi ama kurtulamadı! Yanlış kişiyi vurdular
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

En zor gün! Hepsi Türkiye'ye veda etti
Kuralar çekildi! İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri

Kuralar çekildi! İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri
Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu

Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu
Sedat Peker'den 'Geri döneceğim' paylaşımı

"Geri döneceğim" paylaşımı yaptı