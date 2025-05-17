Avcılar'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Avcılar'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
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Avcılar'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamera görüntüleri bu anları kaydetti.

Avcılar'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Mayıs tarihinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevredeki bir parkta başlayan tartışma sokağa taştı. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların bıçak çektiği kavgada bir kişi bacağından diğeri ise kasığından yaralandı. Çıkan kavgada taraflar çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin bıçaklı kavgaya yönelik başlattığı çalışmada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga anları çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kafenin önünde bekleyen gruba yaklaşan karşı grubun yaklaştığı ardından bir kişinin karşı tarafa vurması ile bıçakların çekildiği kavga anları yer aldı. Öte yandan kanlar içerisinde yaralanan iki kişiye çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı anlar da çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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