Devrilen motosiklet sürücüsü öldü

Nevşehir'in Avanos ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza çevre yolunda meydana geldi. 38 GF 869 plakalı motosikletin sürücüsü Burak A., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletten düşerek metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Burak A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Burak A.'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

