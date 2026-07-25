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ATV uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

ATV uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
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Karaman’da uçuruma yuvarlanan ATV’nin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Karaman'da uçuruma yuvarlanan ATV'nin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kılbasan köyü yakınlarında bulunan Karadağ'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karadağ'a gezmeye çıkan Vural Kayalık (39) idaresindeki 70 ACF 128 plakalı ATV, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kazada kayalıklara düşen sürücü Vural Kayalık olay yerinde hayatını kaybederken, ATV'de bulunan A.G. (38), Y.K. (11) ve E.S.G. (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekibi de çalışma yaptı. Hayatını kaybeden Vural Kayalık'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından yaralıların tedavi altına alındığı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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