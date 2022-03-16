Esenyurt'taki ATM önü dolandırıcısı yakalandı! 38 faili meçhul olay

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Esenyurt genelinde yaşanan 38 faili meçhul dolandırıcılık olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde güvenlik kamerasına bir şüpheli takıldı.

Atm'den para çekmek isteyen kişilerin yanına yaklaşan bu şüphelinin, ATM'nin arızalı olduğunu söyleyerek mağdurları başka bir ATM'ye yönlendirdiği, daha sonra işlem bahanesiyle yaklaştığı ATM'de mağdurlara ait paraları ödeme haznesinden alarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ekipler, güvenlik kameraları ve saha çalışmasıyla şüphelinin yakalanması için geniş kapsamlı araştırma yürüttü. Çalışmaların devam ettiği 13 Mart tarihinde Esenyurt'da ATM'den para çekmek isteyen yaşlı bir vatandaşın yanına yardım bahanesiyle gelen şüpheli suçüstü yakalandı.

100 BİN LİRA KAZANÇ SAĞLADI

Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda 38 adet faili meçhul dolandırıcılık olayının faili F.Ş. olduğu tespit edildi. F.Ş.'nin aynı yöntemi kullanarak dolandırdığı 38 kişiden 100 bin TL kazanç sağladığı anlaşıldı. F.Ş. "dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.