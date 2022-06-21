ATM'den çektiği 6 bin lirayı kumsalda sayarken kapkaççı alıp kaçtı Samsun'da bir genç kız, ATM'den çektiği 6 bin lirayı deniz kenarında sayarken kapkaççıya kaptırdı. Samsun'da bir genç kız, ATM'den çektiği 6 bin lirayı deniz kenarında sayarken kapkaççıya kaptırdı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki F.D. adlı kız, babasına ait kendisinin kullandığı kredi kartı ile ATM'den 6 bin lira para çekip deniz kenarına giderek kumsalda saymaya başladı. Bu sıra kimliği belirsiz bir kişi F.D.'nin yanına gelerek kapkaç yöntemiyle saydığı 6 bin lirayı elinden alıp kaçtı. Olay polise haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› ATM'den çektiği 6 bin lirayı kumsalda sayarken kapkaççı alıp kaçtı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.