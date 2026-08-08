Haberler

Sivas'ta ATM Yangını Paniğe Neden Oldu

Sivas'ta ATM Yangını Paniğe Neden Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta bir bankanın ATM'sinde çıkan yangın, yoğun duman nedeniyle paniğe yol açtı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, binanın dış kaplamasındaki izolasyon malzemesine sıçradı ancak itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Sivas'ta bir bankanın ATM'sinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Afyon Sokak üzerinde bulunan Anadolubank'a ait ATM'den çıkan yoğun duman paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ATM'de başlayan yangın binanın dış kaplamasının içerisindeki izolasyon malzemesine sıçradı. Alınan çevre güvenliğinin ardından itfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangının başlangıç nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Esenyurt'ta net mesaj: Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak, peşinizdeyiz

Bakan Gürlek'ten İstanbul'da net mesaj: Yanınıza kar kalmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Galatasaray'a transferde Osimhen engeli

Osimhen Galatasaray'ı yaktı!
Çatıdan eve girmeye çalışırken 3. kattan düştü

Eşi affetmeyince çatıya çıktı! Korku dolu anlar kamerada
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini "Bir tık önde" diyerek açıkladı
Bulgaristan'da İHA alarmı: Kritik doğalgaz hattı yakınında patladı

Hava savunma sistemleri tespit edemedi: Burnumuzun dibinde patladı
Elbistan'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk sulama kanalında bulundu

2 yaşındaki çocuk korkunç halde bulundu! Durumu ağır