Sivas'ta ATM Yangını Paniğe Neden Oldu

Sivas'ta bir bankanın ATM'sinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Afyon Sokak üzerinde bulunan Anadolubank'a ait ATM'den çıkan yoğun duman paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ATM'de başlayan yangın binanın dış kaplamasının içerisindeki izolasyon malzemesine sıçradı. Alınan çevre güvenliğinin ardından itfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangının başlangıç nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı