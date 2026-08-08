Sivas'ta ATM Yangını Paniğe Neden Oldu
Sivas'ta bir bankanın ATM'sinde çıkan yangın, yoğun duman nedeniyle paniğe yol açtı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, binanın dış kaplamasındaki izolasyon malzemesine sıçradı ancak itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
Sivas'ta bir bankanın ATM'sinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Afyon Sokak üzerinde bulunan Anadolubank'a ait ATM'den çıkan yoğun duman paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ATM'de başlayan yangın binanın dış kaplamasının içerisindeki izolasyon malzemesine sıçradı. Alınan çevre güvenliğinin ardından itfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangının başlangıç nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı