Attan Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Attan Düşen Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Aydın'ın Efeler ilçesinde attan düşerek yaralanan 9 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisi devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde attan düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kocagür Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö. (9) isimli çocuk dengesini kaybederek attan düştü. Çocuğun attan düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaprak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
