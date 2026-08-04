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Yunanistan'da Yangınlar: 13 Bin 458 Hektar Küle Döndü

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Yunanistan’ın Attika ve Viotia bölgelerindeki orman yangınlarında 13 bin 458 hektarlık alan küle döndü.

Yunanistan'ın Attika ve Viotia bölgelerindeki orman yangınlarında 13 bin 458 hektarlık alan küle döndü.

Yunanistan'ın Viotia bölgesinde başlayarak Atina ve çevresini kapsayan Attika bölgesinin batısına yayılan orman yangınları 5'inci günde devam ediyor. Alevlere 7 uçak, 126 itfaiye aracı, 22 yaya ekibi, gönüllüler ve 46'sı Fransa ile Romanya'dan olmak üzere 496 itfaiyeciyle müdahale sürüyor. Yunan medyasına göre yangınlar şu ana kadar Attika ve Viotia'da 13 bin 458 hektarlık (134 bin 585 dönüm) alanı küle çevirdi. Alevlerin sıçradığı evler, mülkler ve tarim arazilerinde büyük hasar meydana geldi. Ayrıca son 5 günde en az 33 kişi yangın mevzuatını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 30'unun ihmal sonucu yangına neden olma, 3'ünün ise "kasıtlı eylem" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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