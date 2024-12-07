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Atina'da Alexandros Grigoropoulos Anması Sonrası Protestolar

Atina'da Alexandros Grigoropoulos Anması Sonrası Protestolar
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Yunanistan'ın Atina kentinde 2008'de polis tarafından öldürülen 15 yaşındaki Alexandros Grigoropoulos'un ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma yürüyüşünün ardından protestocularla polis arasında çatışmalar yaşandı. Olaylarda 66 kişi gözaltına alındı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2008'de polis tarafından 15 yaşında öldürülen Alexandros Grigoropoulos'u anma yürüyüşünün ardından bazı protestocular, poliste çatıştı. 66 kişi gözaltına alındı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaklaşık 5 bin kişi, 2008 yılında 15 yaşındaki Alexandros Grigoropoulos'un ölüm yıl dönümünde yürüyüş düzenledi. Anma yürüyüşün ardından bazı protestocular, çocuğun öldürüldüğü Exarchia semtinde çöp konteynerlerini ateşe verdi, polise molotof kokteyli ve taş attı. Polis ise protestocular göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Polis, 66 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Atina'yı karıştıran olay

6 Aralık 2008'de 15 yaşındaki Grigoropoulos vurulduktan saatler sonra binlerce kişi Atina sokaklarına dökülmüş, araçları ateşe verirken, dükkanları yağmalamıştı. Şiddet olayları haftalarca sürmüştü. Grigoropoulos'un vurulmasından sorumlu polis, 2010 yılında müebbet hapse mahkum edilmiş, ancak cezası azaltıldıktan sonra 2019 yılında serbest bırakılmıştı. Karar, 3 yıl sonra yapılan yeniden yargılamada onanmıştı. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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