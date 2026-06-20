Haberler

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı 28'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 28'e çıktı. Bekaa, Sidon ve Nebatiye bölgelerinde çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a gece saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bilanço artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini aktardı. Bekaa valiliğindeki Sohmor'da bir eve düzenlenen saldırıda ailedeki 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Sidon bölgesindeki Qennarit'e gerçekleştirilen saldırıda ise en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı ifade edildi. Lübnan'ın doğusundaki saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirdi. Nebatiye bölgesine düzenlenen saldırılarda da can kaybının 16'ya yükseldiği kaydedildi. - NEBATİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Hürmüz Boğazı'nı kapattık' dedi, ABD görüşme için tarih verdi

İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler: Utanç duyuyoruz

Surat ifadesi her şeyi anlatıyor! Arda maç sonunda patladı
15 Haziran'dan beri kayıptı, yayına gelen kadının sözleri kocasını şoke etti

Stüdyoya gelen kayıp kadının sözleri kocasını şoke etti
Pazarda sapık var! Yaşlı adam gördüğü her kadını taciz etti

Pazarda sapık var! Yaşlı adam gördüğü her kadını taciz etti
Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia

Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı

İstanbul'un göbeğinde füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı