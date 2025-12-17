Elinde tabanca ile sokakta ateş edip tehditler savurdu

Haberler

İzmir'in Bornova ilçesinde, hareket halindeki bir otomobilden tabancayla ateş açan 21 yaşındaki A.Y., sosyal medya üzerinden tehditler savurarak görüntüleri kaydetti. Polis, şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, hareket halindeki bir otomobilden tabancayla ateş açarak sosyal medya üzerinden tehditler savuran şahıs, polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki A.Y., içerisinde bulunduğu seyir halindeki otomobille sokaklarda gezdiği esnada elindeki tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Aynı araçtan arkadaşına o anları cep telefonuyla kaydettiren A.Y., husumetlisi olduğu ileri sürülen bir kişiye yönelik dehşet saçan ifadeler kullandı. Görüntülerde şahsın, "Kaan bak sokağına girdim" diyerek küfürler savurduğu ve tetiğe bastığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Emniyetten ortak çalışma

O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü birimleri alarma geçti. Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma neticesinde, şüphelinin kimliği ve adresi kısa sürede tespit edildi. Yakalanan A.Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 21 yaşındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
