Üye Girişi
Haberler

"Atatürk'ün hangi özelliğini taşıyorsunuz?" diye soruldu, skandal sözler sarf etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapılan sokak röportajında "Atatürk'ün hangi özelliğini taşıyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği vatandaş skandal sözler sarf etti. "Hiçbir özelliğini taşımıyorum. Hiç sevmiyorum" diyen vatandaş, sözlerinin devamında "Anası babası belli değil" diyerek skandal bir çıkışa imza attı.

Cumhuriyetimizin 101. yılının coşkusunu yaşadığımız şu günlerde sokak röportajında mikrofon uzatılan bir şahsın ulu önder Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki sözleri büyük tepki çekti.

"HİÇ SEVMİYORUM"

"Atatürk'ün hangi özelliğini taşıyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği vatandaş, "Hiçbir özelliğini taşımıyorum. Hiç sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

"ANASI-BABASI BELLİ DEĞİL"

Mikrofon uzatan muhabirini "Ülkemizi kurtardı ama" demesi üzerine skandal bir çıkışa imza atan şahıs, "Size öyle geliyor. Osmanlı'yı yıktılar. Bana göre böyle... Bilmiyorum artık. Tohumu belli değil, anası-babası belli değil" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk Politika 3-sayfa Güncel Sözler Yaşam

Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu

 Merkez'in 'Yüzde 25'lik asgari ücret artışı yeterlidir' çıkışına 120 iktisatçı ortak bildiriyle tepki gösterdi

Merkez'in "Yüzde 25 yeterli" çıkışına 120 imzalı isyan

 26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

26 ilde yapılan son seçim anketinde Ağıralioğlu sürprizi
Düğün salonuna mezar taşı getirip gelinden söz aldılar

Düğün salonuna mezar taşı getirip gelinden söz aldılar
500

Yorumlar (64)

Beyzanur Köse:

Kimse kimseyi sevmek zorunda değil

435
169
yanıtYanıtla
Halil ülker:

Her kim ki Atatürk’e düşmandır, biliniz ki onlar Malazgirt’te İstanbul’un fethinde, Çanakkale’de, İstiklal harbinde mağlup ettiklerimizin Anadolu’da kalmış tohumlarıdır. Başbuğ Alparslan Türkeş

296
289
yanıtYanıtla
Bozkurtlar Diriliyor:

sizede yaziklar olsunki boyle karaktersizleri adam yerine koyup haberini yapiyosunuz

288
248
yanıtYanıtla
Can Mekin:

Suratından cehalet Akıyor mahluğun

238
237
yanıtYanıtla
Necati Hançer:

Dipcik gösterme devri bitti Vatandaş kral çıplak demeye başladı Zorla sevme olmaz isteyen sever istemeyen sevmez

274
158
yanıtYanıtla
Vedat Arman:

Yıl 2024 olmuş sizin tartıştığınız şeye bak yaa. Haber değeri bile yok. Kuzey Kore’mi burası?? Ne yapalım adamı idam mı edelim?

324
106
yanıtYanıtla
Serkan Tufan:

DOĞRU SÖYLEYENİ DOKUZ KÖYDEN KOVARLARMIŞ

235
188
yanıtYanıtla
iskender aybaroglu:

Kitap okumadıkları belli 7 düvel tanıyor onlara sorun ATATÜRKÜN kim olduğunu

167
186
yanıtYanıtla
HACER İlhan:

Çok doğru cevap vermiş.. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil.. Heleki bu Atatürk ise zaten değil..

130
121
yanıtYanıtla
Serkan Tufan:

AYNEN

102
65
yanıtYanıtla
Tüm 64 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesi! İBB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi müzeler ücretsiz? ŞOK AKTÜEL 29 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? 29 Ekim ŞOK fiyat listesi! BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 29 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI şifresiz, HD, donmadan izleme linki var mı? ŞİFRESİZ İZLE! TÜRK YILDIZLARI UÇUŞU NE ZAMAN? Türk Yıldızları gösteri uçuşu saat kaçta? (29 EKİM) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETSİZ KONSER: Ankara 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İstanbul 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? Bayram etkinlik takvimi! 28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? 29 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 29 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! EZGİ SERTEL NEDEN YOK? Gelin Evi Ezgi Sertel neden ayrıldı? Ezgi Sertel'in açıklaması!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.