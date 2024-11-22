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Atatürk'e benzerliğiyle ünlenen adamın katıldığı programa tepki yağıyor

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Resmi bayramlarda açtığı yayınlarla para topladığı üzerine tepkilerin hedefi olan Atatürk'e benzerliğiyle ünlü Serdar Görel, katıldığı bir programda söyledikleriyle yine hedef oldu. Görel'in filmlerde Atatürk'ün gençliğinde oynatılmadığını, Cumhuriyet kurulduktan sonraki Atatürk'e benzediğini söylemesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Sosyal medya hesaplarında Atatürk'e benzerliği üzerinden para kazanmasıyla tepki çeken Serdar Görel, son katıldığı programla da eleştirilerin hedefi haline geldi.

Hayrettin ile Kaos Show'a katılan Görel, stüdyoya girince herkes ayağa davet edildi. Görel'in sohbet esnasında söyledikleri ise tepkilerin dozunu artırdı. Filmlerde Atatürk'ün gençliğinde kendisini oynatmadıkları için şikayette bulunan Görel, "Ben Cumhuriyet kurulduktan sonraki Atatürk'üm." dedi. Görel'in sözlerine Şehinşah'ın "Sen prime Atatürk'sün" demesi de çok konuşuldu.

Sosyal medyada Görel'in sözlerine yorum yağarken, bazı kullanıcılar "Bu tür kişilere prim vermek Atatürk'e en büyük hakaret" ifadelerini kullandı.

Atatürk'e benzerliğiyle ünlenen adamın katıldığı programa tepki yağıyor
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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