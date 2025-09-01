Ataşehir Kayışdağı Ormanı'nda Yangın Çıktı
Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki Kayışdağı ormanında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Ataşehir Kayışdağı ormanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan Kayışdağı ormanında saat 18.15 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın havadan da görüntülendi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa