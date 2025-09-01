Ataşehir Kayışdağı Ormanı'nda Yangın Çıktı

Ataşehir Kayışdağı ormanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan Kayışdağı ormanında saat 18.15 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın havadan da görüntülendi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL