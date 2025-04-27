Ataşehir'de rüzgar nedeniyle demir pano bir kişinin üzerine düştü

İstanbul Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi üzerinde tadilatta olan bir akaryakıt istasyonunda İstanbul'da etkili olan rüzgarın şiddetiyle akaryakıt istasyonuna konulan koruma panoları devrildi.

BİR VATANDAŞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Devrilen panolar bir vatandaşın üzerine düştü. Olayda kafasından yaralanan vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının kafasına dikiş atıldığı öğrenildi.

Zabıta ekipleri ise tadilatta olan akaryakıt istasyonunda inceleme başlattı.