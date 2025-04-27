Ataşehir'de rüzgar nedeniyle demir pano bir kişinin üzerine düştü
İstanbul Ataşehir'de tadilat için akaryakıt istasyonuna konulan panolar rüzgarın etkisiyle bir kişinin üzerine düştü. Hafif yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi üzerinde tadilatta olan bir akaryakıt istasyonunda İstanbul'da etkili olan rüzgarın şiddetiyle akaryakıt istasyonuna konulan koruma panoları devrildi.
BİR VATANDAŞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Devrilen panolar bir vatandaşın üzerine düştü. Olayda kafasından yaralanan vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının kafasına dikiş atıldığı öğrenildi.
Zabıta ekipleri ise tadilatta olan akaryakıt istasyonunda inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa