Ataşehir'deki sopalı 'yol verme' kavgasına 1 milyon 164 bin TL rekor ceza
Ataşehir'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Olayda üç kişi toplam 1.164.462 TL idari para cezası aldı ve araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Ataşehir'de iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasının sopalı kavgaya dönüşmesinin ardından yakalanan 3 şahsa toplamda 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, önceki gün Ataşehir İnönü Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içerisindeki dar sokakta karşılaşan iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Araçlarından inen taraflar arasındaki sözlü atışma kısa sürede büyüyerek tekme, yumruk ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tarafların güçlükle ayrıldığı kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan kontrolde, A.Y. (70), Y.Y. (49) ve Y.E.Y. (20) isimli şahısların araçlarını park ettikleri sırada arkalarındaki araçta bulunan şahıslarla tartıştıkları; ardından araçtan inen 3 şahsın ellerindeki sopalarla saldırdığı belirlendi. Olayda yaralanan Y.Y. ve A.Y.'nin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu sopalı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden İ.A. (46) yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara yönelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; "Sürücü belgesiz araç kullanmak", "Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek", "Saygısızca araç kullanmak" ve "Yasak yerlerde duraklamak" gibi maddelerinden toplamda 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.Y., Y.Y. ve Y.E.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, sopalı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İ.A. isimli şahıs ise "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

