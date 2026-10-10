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Ataşehir'de yol veren kamyonun sürtündüğü hasarlı bina mühürlendi

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Ataşehir Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında iki şeritli yolda karşı yönden gelen araca yol vermek isteyen kamyon, binanın çıkıntısına sürtündü. Hasar oluşan bina mühürlenirken tahliye edilen sakinler Öğretmenevi'ne ve yakınlarının yanına yerleştirildi.

Ataşehir'de iki şeritli yolda yol verme manevrası yapan kamyonun binaya sürtmesi sonucu hasar oluşan yapı mühürlendi. Tahliye edilen bina sakinleri Öğretmenevi'ne ve yakınlarının yanına yerleştirildi.

Olay Ataşehir Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, iki şeritli yolda ilerleyen kamyon karşı yönden gelen araca yol vermek isterken binanın çıkıntısına sürtündü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edilirken, cadde şerit çekilerek trafiğe kapatıldı.

Olayın ardından konuşan mahalle sakinlerinden Ömer Çağul, "Çift şeritli yolda kamyon karşıdan gelen araca yol verirken binamıza sürttü. Zabıta, polis ve diğer ekipler geldi. Arkadaşları evlerden tahliye ettiler. Binamızı mühürlediler. Ataşehir'de Öğretmenevi'ne yerleştirdiler. Geri kalanlar da yakınlarına gittiler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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