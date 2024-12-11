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Ataşehir'de Yoğun Yağış Duvarı Devirip Sokak Lambasını Yıktı

Ataşehir'de Yoğun Yağış Duvarı Devirip Sokak Lambasını Yıktı
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Ataşehir'deki bir benzin istasyonunun duvarı yoğun yağış nedeniyle çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayda sokak lambası da yıkıldı ve çevre karanlığa büründü. Benzin istasyonu çalışanları, durumu yetkililere bildirdi.

Ataşehir'de bulunan bir benzin istasyonunun duvarı yoğun yağış nedeniyle çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir benzin istasyonunda LPG deposunun üstünde bulunan beton duvar, iddiaya göre yoğun yağıştan dolayı çöktü. Duvarın üzerinde bulunan sokak lambası da çökme etkisi ile yıkıldı. Sokak lambasının yıkılmasıyla sokak karanlığa büründü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Benzin istasyonu çalışanları olay yerine şerit çekerek önlem aldıktan sonra olayı yetkililere bildirdi.

Yunus Emre Cansu isimli vatandaş, "Biz burada çalışıyoruz, sabah işe geldiğimde duvarın çöktüğünü gördüm. Bizim için kötü bir görüntü, yetkililerden tedbir almasını istiyoruz bu konuda" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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