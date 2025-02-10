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Ataşehir'de Yangın Faciası: Bedensel Engelli Kadın Hayatını Kaybetti

Ataşehir'de Yangın Faciası: Bedensel Engelli Kadın Hayatını Kaybetti
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İstanbul Ataşehir'de bir apartmanda çıkan yangında 46 yaşındaki bedensel engelli Özbekistan uyruklu Bahar Koçkarova hayatını kaybetti. Yangının elektrik sobasından çıktığı sanılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ataşehir'de bir apartmanın 4. katında çıkan yangında bedensel engelli olduğu öğrenilen 46 yaşındaki Özbekistan uyruklu Bahar Koçkarova hayatını kaybetti.

Yangın, İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yenisahra Mahallesi Akyıldız Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katındaki dairede meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, daireye giren ekipler, bedensel engelli olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu Bahar Koçkarova'nın (46) hayatını kaybettiğini belirledi. Koçkarova'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kani Göktürk isimli mahalle sakini, "Yangın sabah saat 08.00 gibi olmuş. Elektrik sobasından çıkmış herhalde. Kadın zaten rahatsızdı, dumandan zehirlenmiş. Oğluyla birlikte yaşıyordu. Oğlu babasını almak için havalimanına gitmiş, yangın o sırada çıkmış. Allah rahmet eylesin" diye konuştu. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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