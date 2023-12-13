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Ataşehir'de Tehlikeli Motosiklet Sürüşü

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Ataşehir'de bir motosiklet sürücüsü, arkasında yolcu taşırken tehlikeli bir şekilde tek teker üzerinde ilerlemeye çalıştı. Hem kendi canını hem de yolcunun canını hiçe sayan sürücünün tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı.

Ataşehir'de arkasında bir yolcu taşıyan motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde ilerlemeye çalıştı. Motosikletlinin hem arkasındaki yolcunun canını hem de kendi canını hiçe sayarak art arda ön kaldırmaya çalıştığı tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

Olay, Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde yaşandı. İki kişinin yolculuk ettiği motosikletin sürücüsü, yol üzerinde art arda ön kaldırmaya çalıştı. Ara ara tek teker üzerinde ilerleyen motosikletin sürücüsü hem kendi canını hem de arkasındaki arkadaşının canını hiçe sayarak tehlikeye sebep oldu. Tehlikeli yolculuk esnasında sürücünün arkasındaki yolcunun kask takmadığı da görüldü. Motosikletlinin yolda yaptığı tehlikeli hareketler arkadan gelen bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Ataşehir Güvenlik Trafik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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