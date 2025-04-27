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Ataşehir'de Rüzgarın Etkisiyle Panolar Devrildi, Bir Kişi Yaralandı

Ataşehir'de Rüzgarın Etkisiyle Panolar Devrildi, Bir Kişi Yaralandı
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Ataşehir'de tadilat halindeki bir akaryakıt istasyonunda, rüzgar nedeniyle devrilen koruma panoları bir kişinin üzerine düştü. Hafif yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'de tadilat için akaryakıt istasyonuna konulan panolar rüzgarın etkisiyle bir kişinin üzerine düştü. Hafif yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi üzerinde tadilatta olan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da etkili olan rüzgarın şiddetiyle akaryakıt istasyonuna konulan koruma panoları devrildi. Devrilen panolar bir vatandaşın üzerine düştü. Olayda kafasından yaralanan vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının kafasına dikiş atıldığı öğrenildi. Zabıta ekipleri ise tadilatta olan akaryakıt istasyonunda inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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