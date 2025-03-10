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Ataşehir'de Polis Ekiplerine Direnen Şüpheliler Gözaltına Alındı

Ataşehir'de Polis Ekiplerine Direnen Şüpheliler Gözaltına Alındı
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Ataşehir'de, polis merkezi önünde şüpheli hareketleri nedeniyle kontrol edilmeye çalışılan bir kadın ve erkek şahıs, polis memurlarına direndi. Kadın şahıs, polis memuruna saldırarak gözlüğünü kırdı ve olay anı görüntülendi.

Ataşehir'de polis merkezi önünde şüpheli hareketleri nedeniyle kontrol edilmek istenen bir kadın ve erkek şahıs, polis ekiplerine direndi. Kadın şahıs, kendisini uyaran polis memuruna tekme ve tokatla saldırarak gözlüğünü kırdı. Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Ataşehir'de polis merkezi önünde hareketlerinden şüphelenilen bir erkek ve bir kadın, güvenlik noktasına çağrıldı. Üst araması sırasında kadın şahıs, 'Erkek arkadaşımı darp ediyorlar' diye bağırarak cep telefonuyla kayıt almaya başladı. Polis memuru, kadını sakinleştirmeye çalışarak kayıt yapmaması konusunda uyardı. Ancak şüpheli şahıs, polis memuruna tekme ve tokatla saldırdı. Saldırı sırasında polis memurunun gözlüğü kırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan iki şahıs hakkında işlem başlatıldı. Yapılan incelemelerde erkek şahsın daha önce uyuşturucu madde kullanmaktan sabıkası olduğu belirlendi. Öte yandan, olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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