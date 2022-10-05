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Ataşehir'de özel hastanedeki skandal görüntülere ilişkin Başsavcılıktan açıklama: "Soruşturma başlatıldı"

3. Sayfa Haberleri

Ataşehir'de özel hastanedeki skandal görüntülere ilişkin Başsavcılıktan açıklama: 'Soruşturma başlatıldı'

Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını 'böbreğini alacağız' diyerek korkutup yüzüne doğru para atan sağlık personelleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını 'böbreğini alacağız' diyerek korkutup yüzüne doğru para atan sağlık personelleri hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede çalışan sağlık personellerinin yoğun bakımda yatan yaşlı kadını 'böbreğini alacağız' diyerek korkutup yüzüne doğru para attıkları görüntüler ortaya çıkmıştı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılık, konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "İçerenköy Bayındır Hastanesi'ndeki yoğun bakımda yatan yaşlı bir hastanın yüzüne hastane görevlilerince para atılarak korkutulduğunu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösterir bir videonun sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gündeme geldiği görülmekle, bahse konu eylemlerle ilgili olarak sorumluların sür'atle tespiti ve haklarında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ataşehir 3. Sayfa Haberler

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