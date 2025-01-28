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Ataşehir'de Otomobilin İETT Otobüsüne Çarpması Sonucu 1 Ölü, 2 Yaralı

Ataşehir'de Otomobilin İETT Otobüsüne Çarpması Sonucu 1 Ölü, 2 Yaralı
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Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde meydana gelen kazada, süratle gelen bir otomobil park halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de süratle gelen otomobilin park halindeki İETT otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Süratle gelen otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi yaralanırken bir kişi ise hayatını kaybetti.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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