Ataşehir'de Oto Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Ataşehir'de Oto Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de özellikle hurdaya ayrılmış ve tamir edilmekte olan araçları etkileyen bir yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede çevredeki park halindeki diğer araçlara sıçradı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Polis, yangından önce alanda görünen bir şüpheliyi araştırıyor.

Ataşehir'de oto sanayi sitesinde hurdaya ayrılmış ve tamir edilecek araçların bulunduğu bir alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki diğer araçlara da sıçradı. Araçların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Ataşehir'de İçerenköy Mahallesi, Bostancı Sanayi Sitesi'nde, hem hurdaya ayrılmış hem de tamir edilecek araçların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler park halindeki diğer araçlara da sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Sabah saatlerinde ise olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede çalışma yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yangından kısa süre önce kimliği belirsiz şüpheli bir şahsın park halindeki araçların olduğu alana geldiğini ve buradan ayrıldıktan kısa süre sonra otomobillerin yanmaya başladığını belirledi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

Ünlü Şarkıcı ve oğluna maskeli tecavüz suçlaması
İran'a saldırıların yüksek maliyeti, İsrail ekonomisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı

12 günlük savaş İsrail'i batma noktasına getirdi
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Geri sayım başladı! İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.