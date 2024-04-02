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Ataşehir'de Metal Üretimi Yapan İşyerinde Yangın Çıktı

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Ataşehir'de metal üretimi yapan bir işyerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Ataşehir Ferhat Paşa Mahallesi, 23'üncü sokak üzerinde, saat 07.30 sıralarında metal üretimi yapan bir işyerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, metal üretimi yapan işyerinde işçiler çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar bir anda tüm işyerini sardı. Dumanları fark eden çalışanlar dışarıya çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken işyerindeki bazı iş makineleri kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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