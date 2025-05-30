Ataşehir'de Lüks Otomobil Yangını

Ataşehir'de Lüks Otomobil Yangını
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İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki bir lüks otomobil aniden yanmaya başladı. Sürücü aracı terk ederken, itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralanan veya ölen olmadı.

Ataşehir'de lüks otomobil alev alev yandı

İSTANBUL - Ataşehir'de seyir halinde olan lüks bir otomobil alev alev yandı. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ataşehir'de Çamlıca Bağlantı Yolunda meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan 34 MMC 653 plakalı BMW markalı lüks otomobil bir anda çıkan yangın sonucu alev alev yanmaya başladı. Sürücü aracı yolda bırakarak kendisini dışarı attı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu yangını kontrol altına alırken aracın ön tarafı tamamen yandı. Öte yandan polis ekipleri bir süre yolu trafiğe kapattı. Yolun kapanması sonucu uzun araç kuyruğu oluştu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - 3.Sayfa
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