Ataşehir'de Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Ataşehir'de hafif ticari araç önce tek katlı eve, ardından park halindeki araca çarptı: 3 yaralı

İSTANBUL - Ataşehir'de hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle tek katlı bir binaya ve park halindeki araca çarptı, olayda üç kişi yaralandı

Olay saat 16.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Başıbüyük Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ş.D isimli sürücünün kullandığı 34 EYM 792 plakalı hafif ticari araç yokuştan aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce tek katlı bir eve sonra park halindeki 34 MAS 501 plakalı araca çarptı. Olay sonucu tek katlı evin duvarları yıkılarak kullanılamaz hale geldi. 34 EYM 792 plakalı hafif ticari araçtaki Ş.D isimli erkek sürücü ve araçtaki bir kadın yaralandı, yıkılan evde ise bir kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Park halindeki 34 MAS 501 plakalı aracın sahibi Y.D., "Kayarak geldi, bende şurada ayaktaydım, ben eğer ki kendimi emekleyerek atmasaydım, Allah korusun üstüme çıkacaktı. Çok hızlıydı." dedi.