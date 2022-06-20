Ataşehir'de eczane çalışanlarına saldıran şahıs yakalandı - Haberler

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Ataşehir'de eczane çalışanlarına saldıran şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ataşehir'de eczane çalışanlarına saldıran şahıs yakalandı

- Ataşehir'de eczane çalışanlarına saldıran şahıs yakalandı Eczanede terör estirdi, polis ekipleri kıskıvrak yakaladı Ataşehir'de geldiği eczanenin adresini bulamadığını iddia eden bir kişi, eczanede bulunan çalışanları ölümle tehdit etti.

- Ataşehir'de eczane çalışanlarına saldıran şahıs yakalandı

Eczanede terör estirdi, polis ekipleri kıskıvrak yakaladı

İSTANBUL - Ataşehir'de geldiği eczanenin adresini bulamadığını iddia eden bir kişi, eczanede bulunan çalışanları ölümle tehdit etti. Eczacılar şikayetçi olurken, saldırganın eczanedeki bilgisayara yumruk atarak zarar verdiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri saldırgan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ekipleri, "Kasten Yaralama" suçu ile ilgili Ataşehir ilçesinde yürütülen çalışmalarda, dün saat 13.40 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesindeki bir eczanede bir şahsın eczane çalışanlarına yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunması ve şahısın işyerine ait bilgisayara ve koruma standına yumruk atarak zarar vermesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamera görüntüleri ile şüpheli şahsın yakını adına ilaçları aldığı kayıt üzerinden yapılan inceleme sonucu ekipler, olayı gerçekleştiren E.T. isimli şahsı tespit edip şahısı, Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesindeki ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda; şahsın yakını tarafından eczanenin olaydan bir saat önce telefon ile arandığı, yapılan telefon görüşmesinde şahsın yakınına eczanenin adresinin tarif edildiği, şüpheli şahsın eczaneye gelerek yapılan adres tarifine tepki göstermesinin akabinde olayı gerçekleştirdiği anlaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Kasten Yaralama", "Tehdit", "Hakaret" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Sevgi Canpolat - 3. Sayfa

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