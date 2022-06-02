Ataşehir'de dükkana silahlı saldırı kamerada - Haberler

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Ataşehir'de dükkana silahlı saldırı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ataşehir'de dükkana silahlı saldırı kamerada Ataşehir'de lokanta sahibiyle tartışma yaşayan müşteri işletme sahibi tarafından bıçaklandı.

Ataşehir'de dükkana silahlı saldırı kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de lokanta sahibiyle tartışma yaşayan müşteri işletme sahibi tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan şahıs ardından arkadaşlarıyla birlikte gelerek dükkana kurşun yağdırdı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir'de Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, lokanta sahibinin küfürlü konuşan müşteriyi uyarması sonrası başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede işletme sahibi tarafından bıçak darbesi alan müşteri Cevat C. olay yerinden uzaklaştı. Restorandan yaralı şekilde ayrılan Cevat C., bir süre sonra yanında arkadaşları ile birlikte geri dönerek restorana silahla ateş açtı. Restorana açılan ateş nedeniyle kurşunlardan biri de restoran sahibi Sinan D.'ye isabet etti.

Dükkana kurşun yağdırdığı anlar kamerada

Yaşanan olay sonrası sokağa taşan kavga ve müşteri Cevat C.'nin arkadaşlarıyla birlikte dükkana ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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