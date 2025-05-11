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Ataşehir'de Doğalgaz Parlaması Sonrası Genç Kendini 5. Kattan Attı

Ataşehir'de Doğalgaz Parlaması Sonrası Genç Kendini 5. Kattan Attı
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Ataşehir'de set üstü ocak montajı sırasında meydana gelen doğalgaz parlaması nedeniyle panikleyen bir genç, 5. kattan aşağı atladı ve ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi.

Ataşehir'de bir dairede set üstü ocak montajı yaptığı sırada doğalgaz parlaması nedeniyle panikleyerek kedini 5. kattan attığı iddia edilen bir genç ağır yaralandı.

Olay, Esatpaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, D.E. (22) isimli genç, bir binanın 5. katındaki dairede set üstü ocak montajı yaptığı sırada doğalgaz parlaması nedeniyle panikleyerek kendini aşağı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. D.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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