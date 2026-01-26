Haberler

Ataşehir'de doğal gaz patlamasında sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

Ataşehir'de doğal gaz patlamasında sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hafif yaralandı. Patlama sonucu fırlayan korkuluk demirleri çevredeki binalara ve araçlara zarar verdi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hafif yaralanırken, patlamanın etkisiyle fırlayan korkuluk demirleri nedeniyle sokak üzerindeki bir bina ve bazı araçlar zarar gördü.

Olay, saat 14.15 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi Zeynur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve olay yeri ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dairede bulunan bir kişi yaralı olarak kurtarılırken, patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına döndü. Dairenin mutfak kısmında meydana gelen patlamanın etkisiyle sokağa ve karşısındaki binanın bahçesine korkuluk demirlerinin savrulduğu ve maddi hasar verdiği görüldü. Polis ekipleri tarafından patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

"Duvarların yıkıldığını, demirlerin ve parmaklıkların dışarı savrulduğunu gördüm"

Patlamanın yaşandığı binanın karşı apartmanında oturan bina sakini Nurettin Ekeman yaşanan olayı, "Banyoya girmeye hazırlanırken 'Güm' diye bir ses duydum. Sonrasında yığınların sesini duydum. Ne olduğunu anlamak için camdan dışarı baktığımda patlama olduğunu ve karşı daire duvarlarının yıkıldığını, korkuluk demirlerinin ve parmaklıkların dışarı doğru savrulduğunu gördüm. Sonrasında birkaç arkadaşımla birlikte yangın tüpleriyle olay yerine müdahale ettik. İçeride ev sahibi diye bildiğim bir arkadaşım vardı, olay anında 'Kimse yok mu' diye bağırdı, biz o arkadaşı gördük evde sadece kendisi vardı. Saçları hafif yanık şekildeydi, çok şükür kendisi sağdı. Ondan sonra kendisini ambulansa teslim ettik, sonrasında da zaten ambulans ve polis olay yerine intikal etti" şeklinde aktardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Günler sonra sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

Özel'in canını sıkacak fotoğraf! İki ismi daha AK Parti'ye kaptırdı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı

Gazze'de bir devrin sonu, artık işleri kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara'dan büyük hata

Shop yapmak isterken rezil oldu
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları

Maçtan sonra ortaya çıktı! Saran'ın gergin anları
Kar fırtınası şiddetini artırıyor! New York Belediye Başkanı Zohran Memdani'dan sokağa çıkmayın uyarısı

8,5 milyonluk kentte hayat durdu! Başkandan "evde kalın" talimatı