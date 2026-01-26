Ataşehir'de doğal gaz patlamasında sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hafif yaralanırken, patlamanın etkisiyle fırlayan korkuluk demirleri nedeniyle sokak üzerindeki bir bina ve bazı araçlar zarar gördü.

Olay, saat 14.15 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi Zeynur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve olay yeri ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dairede bulunan bir kişi yaralı olarak kurtarılırken, patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına döndü. Dairenin mutfak kısmında meydana gelen patlamanın etkisiyle sokağa ve karşısındaki binanın bahçesine korkuluk demirlerinin savrulduğu ve maddi hasar verdiği görüldü. Polis ekipleri tarafından patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

"Duvarların yıkıldığını, demirlerin ve parmaklıkların dışarı savrulduğunu gördüm"

Patlamanın yaşandığı binanın karşı apartmanında oturan bina sakini Nurettin Ekeman yaşanan olayı, "Banyoya girmeye hazırlanırken 'Güm' diye bir ses duydum. Sonrasında yığınların sesini duydum. Ne olduğunu anlamak için camdan dışarı baktığımda patlama olduğunu ve karşı daire duvarlarının yıkıldığını, korkuluk demirlerinin ve parmaklıkların dışarı doğru savrulduğunu gördüm. Sonrasında birkaç arkadaşımla birlikte yangın tüpleriyle olay yerine müdahale ettik. İçeride ev sahibi diye bildiğim bir arkadaşım vardı, olay anında 'Kimse yok mu' diye bağırdı, biz o arkadaşı gördük evde sadece kendisi vardı. Saçları hafif yanık şekildeydi, çok şükür kendisi sağdı. Ondan sonra kendisini ambulansa teslim ettik, sonrasında da zaten ambulans ve polis olay yerine intikal etti" şeklinde aktardı. - İSTANBUL