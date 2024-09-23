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Ataşehir'de Devrilen Kamyon 3 Araca Hasar Verdi

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İstanbul Ataşehir'de sabah saatlerinde meyve sebze halinden çıkan bir kamyon devrildi. Kontrolünü kaybeden sürücü, cadde üzerindeki yol çalışmasını son anda fark edince manevra yaptı. Kazada 3 araç hasar gördü ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'de devrilen kamyon 3 araca zarar verdi... Kaza anı kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon devrildi. Kazada 3 araç hasar gördü.

Kaza, Ataşehir Üsküdar-İçerenköy Yolu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, meyve sebze halinden çıkan kamyon sürücüsü, cadde üzerinde yapılan yol çalışmasını son anda görerek manevra yaptı. Kontrolden çıkarak devrilen kamyon park halindeki 3 araçta maddi hasara sebep oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Devrilen kamyon ise vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Şoförde birkaç çizik vardı"

Hasar gören minibüsün sahibi Zafer Küçükertuğrul, "Sabah 05.20 sıralarında halden zerzevat yüklemiş bir kamyonet kazı çalışması yapılan alanda sanırım etrafında bariyer yoktu ve son anda fark ediyor. Araba yüklü olduğu için bir daha manevra yaptığında yatıyor. Park halinde duran minibüse kafadan vurarak kaldırıma fırlatıyor. Şoförde birkaç çizik vardı hastaneye götürdüler. 3 araçta maddi hasar oluştu" dedi.

Ataşehir'de Devrilen Kamyon 3 Araca Hasar Verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK - 3.Sayfa

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