Ataşehir'de Depo Yangını: İtfaiye Müdahale Etti

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Ataşehir'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Ataşehir'de bir iş yerinin deposunda bulunan tahta ve plastik deposunda yangın çıktı.

Ferhatpaşa Mahallesi 13. Sokak'ta saat 18.00 sıralarında bir iş yerinin bitişiğindeki bina ile arasında bulunan arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tahta ve plastik atıkların alev almasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının çevredeki yapılara sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca, sağlık ve polis ekipleri de tedbir amacıyla bölgeye yönlendirildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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