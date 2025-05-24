Ataşehir'de Çatı Katında Yangın: Bina Kullanılamaz Hale Geldi

Ataşehir'de Çatı Katında Yangın: Bina Kullanılamaz Hale Geldi
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Ataşehir'de Çatı Katında Yangın: Bina Kullanılamaz Hale Geldi
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İstanbul Ataşehir'de, bir binanın çatı katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm sokağı kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Ataşehir'de binanın çatı katı yanarak kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - Ataşehir'de bulunan beş katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlere teslim olan kat kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.20 sıralarında Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Postane Sokak'ta meydana geldi. Beş katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün sokağı siyah dumanlarla kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek giriş ve çıkışları kapadı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Öte yandan yangın esnasında büyük panik yaşayan çevre halkı sokağa çıkarak yoğun kalabalık oluşturdu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - 3.Sayfa
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