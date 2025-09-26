Haberler

Ataşehir'de 5 Katlı Binada Yangın Paniği

Ataşehir'de 5 Katlı Binada Yangın Paniği
Güncelleme:
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 5 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı, ancak dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 12.45 sıralarında Yeni Sahra Mahallesi Ercan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası bina sakinleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
