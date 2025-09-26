Ataşehir'de 5 Katlı Binada Yangın Paniği

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.

Yangın, saat 12.45 sıralarında Yeni Sahra Mahallesi Ercan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası bina sakinleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL