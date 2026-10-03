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Ataşehir Belediyesi soruşturmasında Başkan Vekili dahil 13 şüpheli gözaltına alındı

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Ataşehir Belediyesi soruşturmasında sabah operasyon düzenlendi, aralarında Başkan Vekili Murat Güneş’in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığı rüşvet, imar değişikliğine onay iddiaları araştırılıyor.

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada, bazı inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği, menfaat karşılığında ise imar değişikliklerine onay verildiği iddialarının araştırıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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