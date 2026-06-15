Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ömürevleri Mahallesi'nde Ş.E.A.'nın (19) ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada sentetik ecza haplar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.E.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan genç, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı