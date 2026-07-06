Otomobilin refüje çıktığı kaza maddi hasarla atlatıldı
Samsun'un Atakum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin refüje çıktığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, Atakum ilçesi Ankara yolu Sarıışık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Ordu'nun Ünye ilçesine giden Merve D. idaresindeki 06 BIP 528 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı