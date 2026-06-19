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Kavgada silahlı yaralamaya tutuklama

Kavgada silahlı yaralamaya tutuklama
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Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan kavgada B.Ç. silahla yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi Ş.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Ş.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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