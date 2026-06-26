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Samsun'da 2 müteahhit ev yaptıkları arsa sahinini bıçaklamaktan gözaltına alındı

Samsun'da 2 müteahhit ev yaptıkları arsa sahinini bıçaklamaktan gözaltına alındı
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Samsun'un Atakum ilçesinde bina yapımı nedeniyle çıkan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Mülk sahibi sırtından bıçaklanıp tabancayla darbedildi, 2 müteahhit adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bina yapımı nedeniyle çıkan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Sırtından bıçaklanan ve tabancayla darbedildiği öne sürülen mülk sahibi hastanelik olurken, gözaltına alınan 2 müteahhit adliyeye sevk edildi.

Olay, 25 Haziran günü saat 17.30 sıralarında Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre, mülk sahibi A.K. (59) ile bina yapımı nedeniyle daha önceden aralarında hukuki süreç bulunan müteahhitler Ü.T. (30) ve F.T. (41) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.K. sırtından bıçakla yaralandı, ayrıca başına tabancayla vurulduğu iddia edildi.

Yaralı A.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ü.T. ile F.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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