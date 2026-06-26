Haberler

Ev yaptıkları arsa sahibini bıçakla yaralayan 2 müteahhit tutuklandı

Ev yaptıkları arsa sahibini bıçakla yaralayan 2 müteahhit tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde bina yapımı nedeniyle çıkan anlaşmazlık kavgasında mülk sahibi bıçaklanarak yaralandı, olayla ilgili 2 müteahhit mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bina yapımı nedeniyle çıkan anlaşmazlık kavgasında mülk sahibinin bıçaklanmasıyla ilgi 2 müteahhit mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Haziran'da saat 17.30 sıralarında Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre, mülk sahibi A.K. (59) ile bina yapımı nedeniyle daha önceden aralarında hukuki süreç bulunan müteahhitler Ü.T. (30) ve F.T. (41) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.K. sırtından bıçakla yaralandı, ayrıca başına tabancayla vurulduğu iddia edildi.

Yaralı A.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ü.T. ile F.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. NÖbetçi mahkemeye ifade veren 2 müteahhit tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı

Efsane ikiliyi ölüm ayırdı: "Sultan" acı habere dayanamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu

3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Amedspor'da günün ikinci transferi

Amedspor'da imzalar üst üste! Bir yıldız isim daha az önce açıklandı
Sergen Yalçın: Türkiye'de milli takımı eleştirecek bir kişi varsa o isim...

Sergen Yalçın: Türkiye'de milli takımı eleştirecek bir kişi varsa o isim...
Ousmane Dembele, 33 dakikada hat-trick yaptı

Sen insan mısın Dembele! İlk 33 dakikada yaptıkları inanılmaz
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı: Çalan şarkıya dikkat çekici

Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti