Çaldığı motosiklete 100 bin lira zarar verdi

Samsun'un Atakum ilçesinde ikamet önünden çalınan yaklaşık 200 bin lira değerindeki motosiklet polis ekiplerince bulunurken, hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 Haziran 2026 tarihinde Atakum ilçesinde bir ikamet önünden çalınan yaklaşık 200 bin TL değerindeki motosikletle ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen E.K.H. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan motosiklet, Denizevleri Tramvay Durağı yakınlarında yaklaşık 100 bin TL hasarlı halde bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı