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Atakum'da 100 bin liralık ziynet hırsızlığında 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı

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Atakum'da 100 bin liralık ziynet hırsızlığında 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Atakum'da 100 bin liralık ziynet hırsızlığında 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı
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Atakum'da bir evden yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması ve başka bir eve girme girişimiyle ilgili 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisin takibi sonucu Amasya'da yakalanarak Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir evden yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması ve başka bir eve girme girişimiyle ilgili polisin yaptığı takip ve çalışma sonucu 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir ikametten 1 yüzük ve 3 kolye çalındı. Ziynet eşyalarının yaklaşık 100 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Atatepe Mahallesi'ndeki başka bir ikametin kapı dilini düşürmeye çalışan şüpheliler, eve giremeyince olay yerinden kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu her iki olayı Y.G. (28) ile eltisi F.A.'nın (26) gerçekleştirdiği tespit etti. Olayla ilgili Y.G. dini nikahlı kocası B.Y. ile F.A. Amasya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'a getirilen 3 şüpheli, Hırsızlık Büro Amirliğindeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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